13 ноября 2018 года

Аквафермерам Севастополя помогут с новыми проектами

В Севастополе намерены ускорить развитие аквакультуры. Специальная рабочая группа будет координировать реализацию проектов по выращиванию мидий и устриц в Черном море, а также товарной рыбы в пресноводных водоемах и установках замкнутого цикла.

Председателем коллегиального совещательного органа назначен директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков. В состав группы вошли представители департаментов сельского хозяйства, экономического развития, архитектуры и градостроительства, департамента по земельным и имущественным отношениям и главного управления потребительского рынка и лицензирования, представители отраслевых ассоциаций и руководители предприятий.

По словам Дмитрия Чумакова, инвесторы охотно вкладываются в проекты морских ферм, что положительно сказывается на объемах производства продукции. Если в 2016 г. в Севастополе вырастили 48 тонн морских моллюсков, то в прошлом году этот показатель увеличился до 67 тонн. А за девять месяцев 2018 г. аквафермеры поставили на рынки более 80 тонн ценных моллюсков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе городского правительства, рабочая группа будет содействовать в реализации новых проектов. «Севастополь имеет в своем распоряжении береговую линию общей протяженностью в 152 км, что позволяет использовать значительные площади внутренних морских вод для реализации инвестиционных проектов по выращиванию морских моллюсков. Для создания морских ферм в Черном море на территории города Севастополя уже сформировано 8 рыбоводных участков общей площадью 540,3 га, которые будут использованы для выращивания устриц и черноморских мидий», – рассказали в департаменте сельского хозяйства.

Также группа займется вопросами создания береговой базы для переработки продукции. Ее причальные и перерабатывающие мощности будут использовать как морские фермеры, так и рыболовецкие предприятия.

Fishnews