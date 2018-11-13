13 ноября 2018 года

Ценную рыбу Якутии разыграют на аукционе

Ленское теруправление Росрыболовства выставило на торги 22 доли квот для промысла на реках и озерах Республики Саха (Якутии). К добыче предлагаются пелядь, сиг, ряпушка, чир, нельма, таймень.

По итогам аукциона квоты закрепят на 15 лет, сообщает корреспондент Fishnews. Объемы можно будет выбирать в реках Лена, Колыма, Индигирка, Омолой, а также в озерах бассейнов рек Колыма, Алазея, Яна, Омолой, Чондон, Индигирка и Хрома.

Заявки на участие принимаются до 24 декабря, в этот же день в Якутске состоится аукцион.

Fishnews