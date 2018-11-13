13 ноября 2018 года

В России решили создать свой рыбный эхолот

В рамках программы импортозамещения планируется разработать отечественное рыбопоисковое оборудование. Заказчиком выступил Минпромторг.

Министерство промышленности и торговли России провело конкурс на «создание комплекса технических средств дистанционного мониторинга гидробионтов для рыболовных судов», сообщает корреспондент Fishnews.

По данным сайта Единой информационной системы в сфере закупок, на конкурс поступили три заявки. Победителем стало научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 179 млн рублей.

Предприятию в течение 2018-2020 гг. предстоит изготовить опытные образцы, конструкторскую документацию, программное обеспечение и методические материалы для рыбаков по использованию оборудования. Приемочные испытания предполагается провести в Ладожском озере с борта судна «Физик».

Fishnews