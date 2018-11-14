14 ноября 2018 года

ЕАЭС создает единую систему оповещения об опасной продукции

В Евразийском экономическом союзе собираются запустить пилотный проект по созданию системы информирования о продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила временный порядок взаимодействия уполномоченных органов стран союза и комиссии при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей техрегламентам ЕАЭС.

Система информирования об опасной продукции создается в рамках интегрированной информационной системы союза. Ее участники смогут сообщать о результатах мероприятий госконтроля (надзора), о мерах по устранению негативных последствий нарушений и т.д. По продукции, которая не отвечает требованиям технических регламентов, выявленной в том или ином государстве-члене союза, органы госконтроля будут принимать различные меры, вплоть до изъятия из обращения на всей территории ЕАЭС.

Пилотный проект планируется апробировать на примере пяти техрегламентов союза, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕАЭС. При этом не уточняется, о каких именно технических регламентах идет речь.

Fishnews