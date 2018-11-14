14 ноября 2018 года

По палтусам изменили доли инвестквот

Правительство внесло изменения в правовые акты, регулирующие предоставление и закрепление квот на инвестиционные цели. Скорректированы доли квот добычи палтусов – это потребовалось сделать для устранения несоответствия в законодательстве.

Официально опубликовано постановление правительства от 10 ноября 2018 г. № 1344: предусмотрены поправки в правовые акты по инвестквотам. Внесены изменения в Правила расчета обеспечения реализации инвестиционных проектов в области рыболовства (утверждены постановлением от 25 мая 2017 г. № 633). По палтусам размер доли квоты теперь должен будет составлять для объекта инвестиций типа «Ж-1» (среднетоннажник длиной не менее 35 м для работы на Дальнем Востоке) 2,9%, для объекта инвестиций типа «Ж-2» (малотоннажное судно длиной не менее 25 м) – 0,5%, для объекта инвестиций типа «Ж-3» (завод малой мощности по переработке разнорыбицы) – 4,9%.

Также правительство внесло изменения в Положение о закреплении и предоставлении доли квоты (утверждено постановлением от 29 мая 2017 г. № 648), сообщает корреспондент Fishnews. Для объекта инвестиций типа «Ж-1» доля квоты будет составлять 10,2%, для объекта инвестиций «Ж-2» – 1,7%, для «Ж-3» – 24,3%.

Поправки потребовалось вносить в связи с изменениями классификации. Ранее в документах палтусы черный и белокорый были разделены, однако сейчас они проходят под общим названием «палтусы».

Вместе с тем закон о рыболовстве предусматривает, что объем прав на добычу водных биоресурсов, в отношении которых выделена инвестквота, не может превышать 50% от общего объема прав на вылов, необходимого для полного обеспечения такого объекта инвестиций уловами промышленного и (или) прибрежного рыболовства.

Удвоение объемов по палтусам привело к тому, что доли квоты по этим объектам вдвое превышают лимиты по другим видам водных биоресурсов для тех же объектов инвестиций и не отвечают требованиям закона о рыболовстве. Отражается это и на проведении аукциона на понижение. По этим причинам и решено было внести изменения.

Fishnews