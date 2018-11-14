14 ноября 2018 года

Стали известны результаты очередного аукциона на понижение

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение по инвестиционным квотам, который состоялся 22 октября. Четыре компании получают лимиты разнорыбицы на Западной Камчатке под строительство малых перерабатывающих заводов.

К участию были допущены компании «Невод», «Октябрьский-1», «Алаид», «Заря». Они претендовали на доли квот вылова трески, дальневосточных камбал, макруруса, наваги, палтусов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Участников определили по итогам уже второй заявительной кампании в рамках программы инвестиционных квот.

Согласно протоколу, все четыре компании стали победителями, получив равные лимиты, сообщает корреспондент Fishnews. Каждый участник должен построить объект инвестиций типа «Ж-3» - завод по переработке разнорыбицы малой мощности.

Напомним, что проведение аукционов на понижение регламентировано приказом Федерального агентства по рыболовству от 21 февраля 2017 г. № 134.

Fishnews