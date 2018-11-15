15 ноября 2018 года

Браконьерство сделало водителя пешеходом

В Охе вступил в силу приговор местному жителю за вылов двух калуг, а также ложный донос. Мужчина получил год и два месяца исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Кроме того, конфискован автомобиль, в котором перевозилась рыба.

Приговор вынес Охинский городской суд. Жителя Охи признали виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России) и части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что в июле подсудимый с помощью запрещенного орудия лова добыл в заливе Помрь двух калуг, которых перевозил на личном автомобиле. В рамках профилактической операции «Путина – 2018» сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, но на требования полицейских водитель не отреагировал и скрылся от погони в лесу. Через два часа после бегства мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне транспортного средства неизвестными лицами, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В ходе предварительного расследования правоохранители получили доказательства незаконного вылова «краснокнижной» рыбы и ложного угона. Осужденный вину признал полностью, согласившись на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Fishnews