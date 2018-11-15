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Восход в море Лаптевых. Фото пресс-службы ННЦМБ

Пластиковый мусор добрался до дна Арктики

Отряд гидробиологов из Владивостока исследовал обитателей арктического шельфа. Неожиданностью для участников экспедиции стали фрагменты пластика, найденные на дне моря Лаптевых.

Завершилась комплексная экспедиция по изучению изменчивости системы «литосфера-гидросфера-атмосфера» в тихоокеанском секторе Арктики. В рейсе на НИС «Академик Мстислав Келдыш» участвовали коллективы из ведущих академических институтов и университетов Москвы, Дальнего Востока и Сибири. В числе исследователей был отряд гидробиологов Национального научного центра морской биологии имени Алексея Жирмунского ДВО РАН, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

«Отряд участвовал в экспедиции в качестве одного из ключевых партнеров с тем, чтобы получить данные об особенностях популяций морских организмов в районах множественных выходов метана, а также пополнить коллекции Центра коллективного пользования «Морской Биобанк» ННЦМБ новыми материалами. На шельфе моря Лаптевых мы выполнили множественные станции по сбору всех размерных групп морских организмов, от микробиоты и фитопланктона до макробентоса; использовали различные орудия сбора, от бокс-корера до системы автоматических батометров», - рассказала начальник гидробиологического отряда центра Татьяна Даутова.

Она отметила, что интересным, хотя и неожиданным, результатом работы стало обнаружение фрагментов пластика, предположительно, бытового. Его нашли в донных отложениях на шельфе моря Лаптевых на глубинах от 15 м и вплоть до склона шельфа.

«Это свидетельство возрастающего антропогенного давления на хрупкую экосистему Арктических морей и одновременно - новый вызов, стоящий перед экологами, океанологами и другими специалистами из всех стран, заинтересованных в сохранении уникального арктического бассейна», - подчеркнула Татьяна Даутова.

Fishnews

  • Восход в море Лаптевых. Фото пресс-службы ННЦМБ
  • Подъем бокс-корера. Фото пресс-службы ННЦМБ
  • Выборка проб осадка из бокс-корерной пробы. Фото пресс-службы ННЦМБ
  • В лаборатории на борту НИС. Фото пресс-службы ННЦМБ
  • В рейсе на НИС «Академик Мстислав Келдыш» участвовали коллективы из ведущих академических институтов и университетов Москвы, Дальнего Востока и Сибири. Фото пресс-службы ННЦМБ
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