Бразильские инспекторы навестят рыбаков Приморья и Калининграда
Представители Минсельхоза Бразилии проинспектируют рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморском крае и Калининградской области. Визит продлится с 18 по 28 ноября.
Гости будут проверять поставщиков, заинтересованных в экспорте своей продукции рыболовства на бразильский рынок. Запланированы совещания в соответствующих территориальных управлениях Россельхознадзора, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.
На протяжении всей поездки бразильских специалистов будут сопровождать должностные лица из Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Fishnews