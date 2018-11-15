15 ноября 2018 года

Бразильские инспекторы навестят рыбаков Приморья и Калининграда

Представители Минсельхоза Бразилии проинспектируют рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморском крае и Калининградской области. Визит продлится с 18 по 28 ноября.

Гости будут проверять поставщиков, заинтересованных в экспорте своей продукции рыболовства на бразильский рынок. Запланированы совещания в соответствующих территориальных управлениях Россельхознадзора, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

На протяжении всей поездки бразильских специалистов будут сопровождать должностные лица из Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Fishnews