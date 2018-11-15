15 ноября 2018 года

Moon Tech расширяет круг клиентов за рубежом

Выставка в Циндао принесла китайской госкорпорации Moon Tech сразу несколько новых соглашений и контрактов на поставку оборудования на сумму более 3 млн долларов. В ближайшее время современные СО2 холодильные системы отправятся в Чили и Перу.

Стенд государственной корпорации Moon Tech (прежнее название – Yantai Moon) традиционно занимает центральное место в павильоне техники для рыбной промышленности на международной выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао. В этом году посетители экспозиции смогли познакомиться с новинками и классическими образцами холодильного оборудования и систем кондиционирования от ведущего китайского производителя. На стенде были представлены мини-каскад СО 2 (моноблок) и макеты больших промышленных холодильных каскадных систем, установка для получения ледяной воды, спиральный морозильный аппарат, компрессоры различного назначения и другая техника и презентационные материалы.

Для Moon Tech участие в выставке в Циндао – это хорошая возможность показать свои возможности широкому кругу китайских и зарубежных посетителей, рассказал Fishnews директор госкорпорации по продажам в России и СНГ Ли Янь. Кроме того, удобное место проведения мероприятия позволяет наглядно продемонстрировать партнерам и будущим клиентам производственные мощности: всего в трех часах езды от Циндао, в городе Янтай, находится завод Moon Tech – крупнейшая производственная площадка в структуре госкорпорации. Здесь не только сосредоточен технический потенциал корпорации, но и ведется проектная и исследовательская работа. Штат предприятия – порядка 6 тыс. специалистов, оборот составляет около 1 млрд долларов в год.

Также Moon Tech располагает производственными площадками в Малайзии, Англии и США, а общее число специалистов по всему миру, входящих в структуру Moon Environment Technology Co., Ltd, составляет порядка 7 тыс. человек.

На нынешней выставке китайская госкорпорация достигла соглашения о стратегическом партнерстве с американской компанией Seafarer Group. Также подписаны контракты с чилийской Mar de Lagos и перуанской Pacific Freezing Company на поставку современных СО 2 холодильных систем. Общая сумма договоров превысила 3 млн долларов.

«У нас есть возможности в обеспечении безопасных, экологически чистых и энергосберегающих решений в сфере производства холода как в части изготовления оборудования, так и его внедрения. Мы уверены в результате и стремимся расширять используемый опыт. Мы заинтересованы в увеличении прибыли наших партнеров, ведь мы растем вместе с нашими клиентами», – отметил на подписании договоров председатель совета директоров группы Moon Tech Ли Цзэнцюнь (Li Zengqun).

Официальный партнер Moon Tech на территории России – ООО «Технологическое оборудование»:

dvtechnotrade.com

freezingsolution.ru

Fishnews

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