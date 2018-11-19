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В машине следовавшей в Китай россиянки обнаружили 106 свертков с сушеными биоресурсами. Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

Контрабандный трепанг «засветился» на таможне

В Забайкальском крае таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Китай более 100 кг дальневосточного трепанга. Ценный биоресурс нашли в тайниках автомобиля с помощью сканирования.

Свертки с продукцией перехватили на таможенном посту МАПП «Забайкальск» в ходе оформления и контроля легкового автомобиля. В машине следовавшей в Китай россиянки обнаружили 106 свертков с сушеным «морским огурцом». Его общий вес превысил 100 кг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Сибирского таможенного управления, тайники обнаружили после сканирования автомобиля с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

Изображение на экране показало нехарактерные затемнения во всех четырех дверях легковушки. Вскрыв внутреннюю обшивку, таможенники обнаружили полиэтиленовые пакеты с «морским огурцом». Такие же пакеты нашли в салоне за задними сидениями.

Разрешительных документов на гидробионт не оказалось. Женщина заявила, что трепанг ей не принадлежит, ценный груз предназначался для передачи другому лицу в КНР за вознаграждение.

В отношении перевозчицы проводится расследование по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов при перемещении через таможенную границу). Биоресурсы и автомобиль изъяли и направили на экспертизу.

За ноябрь это уже второй случай задержания «морского огурца» в пункте пропуска. В начале месяца гражданин КНР пытался вывезти в сопровождаемом багаже 10,5 кг сушеного трепанга.

Fishnews

  • В машине следовавшей в Китай россиянки обнаружили 106 свертков с сушеными биоресурсами. Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления
  • Вес изъятого трепанга превысил 100 кг. Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления
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