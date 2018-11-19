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На Камчатке прошел Дальневосточный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства края

Заботы дальневосточных КМНС обсуждали на Камчатке

В Камчатском крае прошел Дальневосточный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Представители семи регионов обсуждали в том числе вопросы развития традиционного рыболовства.

Работу форума открыла пленарная сессия. По поручению главы региона Владимира Илюхина в ней приняла участие первый вице-губернатор Ирина Унтилова.

«Радует, что ассоциация общин выиграла президентский грант на проведение этого форума. Перед ней стоит важная задача – объединить общины, которых на Камчатке более 300, для встраивания в экономику района и края. В первом конкурсе также президентский грант получил Союз молодых аборигенов. Во втором конкурсе президентских грантов выиграла родовая община коренных малочисленных народов коряков «Живоносный источник». Молодцы. Чувствуется повышение гражданской активности коренных жителей. Поставленную губернатором задачу – всемерно содействовать участию общин в конкурсах социально значимых проектов, научить общины правильно пользоваться средствами – органы власти и местного самоуправления выполнили. Сейчас культура коренных народов в наивысшем рассвете, сохраняется культурное наследие, коллективы ездят на гастроли, мастера участвуют в международных выставках, выпускаются сказки. Духовный потенциал коренных народов, их мудрость и философия сейчас востребованы. И это замечательно. Безусловно, есть и проблемы, мы готовы к конструктивной критике и открыты к диалогу», – отметила Ирина Унтилова.

Она добавила, что в Камчатском крае за последние три года в 1,5 раза выросло число общественных объединений КМНС. Сейчас их насчитывается тридцать две, восемнадцать из которых войдут в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«В форуме приняли участие представители НКО коренных малочисленных народов Севера Камчатского края, Республики Саха (Якутии), Сахалинской области, Хабаровского и Красноярского краев, Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов, специалисты органов государственной власти России, субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, органов местного самоуправления, научных учреждений», – рассказали Fishnews в камчатском агентстве по внутренней политике.

На форуме работали дискуссионные площадки и круглые столы. Обсуждали вопросы защиты исконной среды обитания, развития рыболовства, оленеводства, охотничьего промысла, сохранения родных языков и культурного наследия коренных малочисленных народов. Кроме того, была организована выставка продукции общин, мастер-класс по изготовлению изделий народных художественных промыслов и практикум по традиционной хозяйственной деятельности.

Во время пленарного заседания дипломами и настенными часами наградили победителей краевого конкурса на лучшую общину.

Добавим, форум проводила ассоциация общин КМНС края на средства Фонда президентских грантов.

Fishnews

  • На Камчатке прошел Дальневосточный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства края
  • Работу форума открыла пленарная сессия. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Работу форума открыла пленарная сессия. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Первый вице-губернатор Камчатки Ирина УНТИЛОВА. Фото пресс-службы правительства края
  • На Камчатке прошел Дальневосточный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства края
  • Дипломами и настенными часами наградили победителей краевого конкурса на лучшую общину. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • На Камчатке прошел Дальневосточный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства края
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