19 ноября 2018 года

В Чудско-Псковском озере растут уловы

Почти 2,6 тыс. тонн рыбы добыли с начала года в Чудско-Псковском озерном комплексе. Результаты промысла и состояние запасов в этом водоеме обсудили на заседании Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета.

С начала года в Чудско-Псковском озерном комплексе рыбаки выловили 2582 тонн рыбы (напомним, за десять месяцев прошлого года – 2047 тонн). Основные объекты промысла - судак, окунь, лещ, щука, плотва, налим, ряпушка и снеток.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. в Чудском озере добыча леща и окуня увеличилась в 1,5 раза. Значительно вырос вылов снетка и ряпушки. При этом наблюдается снижение уловов судака, плотвы и щуки в 1,4 раза, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства. В Псковском озере вылов судака вырос в 1,5 раза.

С начала года в Чудском озере мехмутники рыбодобывающих предприятий выходили на промысел 424 раза. Национальная квота по Чудскому озеру освоена на 51,35%, по Псковскому озеру — 63%.

На будущий год ОДУ ряпушки установлен в размере 650 тонн, снетка — 305 тонн, леща — 1800 тонн, судака — 1520 тонн, щуки — 280 тонн, окуня — 3150 тонн, плотвы - 710 тонн. Общедопустимый улов сига - всего 2 тонны.

Участники совещания выработали рекомендации по регулированию промысла в Чудском, Псковском и Теплом озерах. Этот вопрос станет одним из главных в повестке 44-й сессии российско-эстонской межправительственной комиссии по рыболовству.

Fishnews