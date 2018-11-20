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Спасением для выжившего стал безлюдный остров Никольский. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской области

Рыбацкий риск сгубил человека в Поморье

В дельте Северной Двины перевернулась лодка с рыбаками, отправившимися ставить сети в период закрытой навигации. Один человек погиб, другой чудом спасся на необитаемом острове.

Навигация для маломерных судов в Архангельской области официально закрыта с 6 ноября, но северяне продолжают выходить на лодках. Утром 19 ноября житель поселка Конвейер сообщил в МЧС о слабых криках о помощи со стороны острова Бревенник. Максимально подробно расспросив, где и что слышит человек, спасатели отправились к предполагаемому месту происшествия на судне на воздушной подушке. Это оказался небольшой безлюдный остров Никольский, на котором нет жилья.

На берегу обнаружили одного мужчину с признаками переохлаждения и тело погибшего. Выживший рассказал, что они с другом воскресным вечером ехали на пластиковой лодке с мотором мощностью 6 л/с ставить сети на рыбу. Около 21:00 лодку захлестнуло волной, и плавсредство утонуло. Мужчина в полной темноте сумел доплыть до земли. После, обходя берег, обнаружил в 3 м от уреза воды тело друга и вытащил его на берег. Рыбак утопил сотовый телефон и всю ночь провел на острове, сообщили Fishnews в пресс-службе областного управления МЧС России.

Спасенного доставили на базу Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

«Рыбак полностью вымок, спустя всю ночь было впечатление, что он только-только выбрался из ледяной воды, – рассказал начальник поисково-спасательного подразделения ААКАСЦ Олег Климантов. – Он не мог не то что развести огонь, даже отжать одежду, выжил буквально чудом. Пока ждали «скорую», отогревали его на базе своей одеждой».

Fishnews

  • Спасением для выжившего стал безлюдный остров Никольский. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской области
  • Спасаясь, человек промок насквозь. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской области
  • Другой рыбак утонул в ледяной воде. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской области
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