20 ноября 2018 года

Лиманы Кубани ждет «прополка»

Краснодарский край получит на расчистку лиманов 336 млн рублей из федерального бюджета. Мелиорация поможет восстановить рыбохозяйственное значение заливов.

Средства региону выделили в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 гг.». За счет этих денег расчистят девять межлиманных соединений, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Именно азовские лиманы являются одним из важнейших ресурсов развития рыбной отрасли на Кубани. Для восстановления их рыбохозяйственного значения в крае реализуется план мелиоративных работ – технических и биологических», – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

Он напомнил, что этот план разработан совместно с Росрыболовством. В текущем году ведется масштабная техническая мелиорация межлиманных соединений в Калининском районе.

Сейчас краевой минсельхоз совместно с Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства и Азовским НИИ рыбного хозяйства разрабатывает план мелиоративных мероприятий на срок до 2025 г. Дорожная карта будет включать расчистку лиманов и водоемов нерестово-выростных хозяйств, а также выпуск молоди растительноядных рыб.

Fishnews