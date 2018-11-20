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Поправки по договорам прошли второе чтение

Поправки по договорам прошли второе чтение

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о продлении до конца года срока действия договоров на промысел, истекающих ранее 31 декабря. В третьем чтении документ предложено рассмотреть 21 ноября.

Поправки по срокам действия договоров о закреплении долей квот вылова были добавлены перед вторым чтением в законопроект № 268764-7. 14 ноября документ одобрил Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Вносить в срочном порядке изменения в закон пришлось из-за проблем, с которыми столкнулись рыбопромышленные компании. У большинства из них срок действия договоров на доли квот, заключенных десять лет назад, завершается до 31 декабря 2018 г. По оценкам отраслевых ассоциаций, вынужденное прекращение такими предприятиями промысла в ноябре-декабре может привести к недолову порядка 200 тыс. тонн водных биоресурсов.

Представляя законопроект, член профильного комитета Константин Слыщенко отметил, что это очень важный документ, для вступления которого в силу осталось всего несколько дней. Один из трех блоков законопроекта касается тех рыболовецких предприятий РФ, которые заключили договоры 27 ноября в 2008 г., до завершения срока действия документов у таких пользователей осталось всего несколько дней. «Если мы сейчас данный законопроект не примем в этой части, то получится, что огромное количество предприятий РФ после 27 ноября просто перестанут работать», – рассказал о последствиях задержки депутат.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект предусматривает, что при отсутствии отказа пользователя от права на добычу, предоставленного по договору, срок действия которого истекает ранее 31 декабря 2018 г., этот договор будет считаться продленным до конца текущего года на прежних условиях.

Рассмотреть проект закона в третьем чтении Константин Слыщенко предложил 21 ноября.

В профильном комитете Совета Федерации ранее заявили, что сенаторы готовы одобрить законопроект на ближайшем заседании верхней палаты парламента 23 ноября, если документ к тому времени поступит из Госдумы.

Fishnews
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