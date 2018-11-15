15 ноября 2018 года

Поправки по срокам договоров снова застряли в Госдуме

Совет Федерации готов поддержать законопроект о продлении до конца года сроков промысла по договорам, действие которых заканчивается до 31 декабря. Главный вопрос - успеют ли поправки пройти Госдуму за неделю.

На круглом столе, организованном комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил, что рыбаки очень ждут выхода поправок, продлевающих действие разрешений на вылов до конца года.

Руководитель объединения обратился к сенаторам с просьбой принять этот законопроект до конца ноября. «Если мы его не примем, весь российский флот в декабре остановится. Мы потеряем более 200 тыс. тонн невыловленной рыбы, а это и семьи, и зарплаты, и так далее», – заявил руководитель АРПП.

Он подчеркнул, что времени на законодательное урегулирование вопроса со сроками действия договоров осталось совсем мало – буквально неделя-полторы.«Если мы это сделаем в конце декабря, это потеряет всякий смысл», – предупредил Георгий Мартынов.

По оценкам отраслевых ассоциаций, перспектива досрочного прекращения промысла касается почти всех рыбопромышленных предприятий: договоры с ними подписывались в течение ноября-декабря 2008 г., и мало кто отложил эту процедуру до последнего дня года.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на круглом столе зампредседателя профильного комитета СФ Сергей Митин поддержал позицию рыбаков. Он отметил, что сенаторы в курсе сложившейся ситуации и готовы одобрить законопроект на ближайшем заседании верхней палаты парламента 23 ноября, если документ к тому времени поступит из Госдумы.

«Надеюсь, 23 ноября мы закончим это, - заявил Сергей Митин. - Хочу сказать, что Совет Федерации здесь на вашей стороне».

Fishnews