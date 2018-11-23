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Полицейские изъяли более 25 тыс. раков. Фото пресс-службы МВД Татарстана

Раковые браконьеры построили масштабный бизнес

В Татарстане полицейские задержали группу, подозреваемую в незаконной добыче раков. По данным правоохранителей, была создана целая нелегальная инфраструктура с арендованным озером, поддельными документами, транспортом и современной техникой.

По предварительным подсчетам, ущерб от действий злоумышленников превысил миллион рублей, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД Татарстана, житель Спасского района организовал группу, в которую вовлек своего 24-летнего брата, а также троих знакомых. Сообщники занимались незаконной ловлей раков.

«Для придания вида законности своим действиям организатор зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, арендовал озеро неподалеку от села Антоновка, где создал инфраструктуру по хранению добытых раков», - рассказала Ирина Волк.

По словам представителя министерства, для легализации браконьерского улова злоумышленник использовал фиктивные ветеринарные документы. В них значилось, что в 2017 г. более 7 тонн пресноводных раков для выращивания поставлены из Красноярского края.

«Оперативники выяснили, что браконьеры ежемесячно добывали около 4 тонн речных раков, что явно не соответствует темпам естественного прироста популяции, - отметила Ирина Волк. - Кроме того, незаконный улов скупался у рыбаков-промысловиков. Продукция реализовывалась в соседних регионах и в Москве».

Раков перевозили на автомобилях, в качестве сопроводительных документов использовали нелегально полученные ветеринарные свидетельства. Подозреваемых задержали в момент погрузки раков в рефрижератор грузовика. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 256 (незаконный вылов), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

«В ходе обысков изъяты мобильные телефоны фигурантов, GPS-навигаторы с установленными координатами мест незаконного вылова, записи о реализации продукции, ветеринарные свидетельства, компьютеры, 2 моторные лодки, более 400 приспособлений для лова, а также более 25 тыс. раков», - перечислила официальный представитель ведомства.

Организатора группы и его брата заключили под стражу, один из подозреваемых находится под домашним арестом, у двоих соучастников взяли обязательства о явке.

В октябре в республике вынесли приговор другой группе, добывавшей раков в промышленных масштабах. Браконьеры получили условные сроки, «крышевавший» их полицейский – 3 года реального лишения свободы.

Fishnews

  • Полицейские изъяли более 25 тыс. раков. Фото пресс-службы МВД Татарстана
  • По версии следствия, браконьеры ежемесячно добывали около 4 тонн речных раков. Фото пресс-службы МВД Татарстана
  • Продукцию реализовывали в соседних регионах и в Москве. Фото пресс-службы МВД Татарстана
  • Инфраструктуру для хранения добытых раков создали на арендованном озере, где животных «выращивали». Фото пресс-службы МВД Татарстана
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