26 ноября 2018 года

Перспективы рыбной отрасли обсудят на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 29 ноября пройдет стратегическая сессия по развитию рыбохозяйственного комплекса края. Главные темы - перспективы развития отраслевого кластера и вопросы работы в новых законодательных реалиях.

Участие примут эксперты регионального и федерального уровня – представители бизнеса, науки и органов государственной власти. Как сообщили Fishnews в краевом министерстве рыбного хозяйства, мероприятие пройдет в формате форсайт-сессии – открытой дискуссии. Каждый сможет изложить свое видение благоприятного будущего и предложить меры для этого с учетом существующих и потенциальных проблем.

Внести свой вклад в обсуждение перспектив рыбной отрасли Камчатки приглашают всех желающих. Заявки на участие можно подать до 28 ноября.

Самый рыбный регион

Рыбная отрасль традиционно доминирует в хозяйственной жизни Камчатского края. Регион десятый год подряд лидирует по объемам вылова не только на Дальнем Востоке (более 38% общего объема), но и России в целом (свыше 25%). В прошлом году Камчатка поставила очередной рекорд, поймав больше 1,2 млн тонн рыбы и морепродуктов.

Регион первый и по объемам производства рыбной продукции. В прошлом году камчатские рыбозаводы выпустили свыше 1 млн тонн товаров (104% к уровню 2016 г.).

По данным территориального УФНС России, от предприятий рыбохозяйственного комплекса в 2017 г. поступило 6,5 млрд рублей налоговых и иных обязательных платежей (без учета поступлений по взносам на обязательное соцстрахование). Это на 10% больше, чем в предыдущем году.

Лососевая путина 2018 г. стала рекордной для Дальнего Востока: выловлено почти 700 тыс. тонн, при этом в Камчатском крае – почти 500 тыс. тонн.

Fishnews