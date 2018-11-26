26 ноября 2018 года

В Поморье хотят выращивать больше рыбы

Объемы производства аквакультурной рыбы в Архангельской области увеличились на 10% к уровню 2017 г. и составили порядка 120 тонн в год. Власти региона намерены активно продвигать это направление с помощью субсидий, грантов и научных изысканий.

Об аквакультурных достижениях рассказала министр АПК и торговли области Ирина Бажанова. Государственную стратегию по развитию рыбоводства в регионе реализуют в рамках федеральных и областных целевых программ. Они предусматривают субсидии и гранты для хозяйств.

На эти средства аквафермеры могут возмещать часть затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение корма и рыбопосадочный материал. А также реализовывать инвестиционные проекты (строительство, реконструкцию, модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, приобретение специализированной техники и оборудования).

В 2017 г. на эти цели из федерального и областного бюджетов выделили чуть более 2 млн рублей. В текущем году на поддержку аквакультуры предполагается направить порядка 5 млн рублей. В результате такой политики с начала 2018 г. число рыбоводческих хозяйств в регионе увеличилось с пяти до восьми, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства области.

Также из областного бюджета выделяются средства на исследования по рыбоводным участкам. Так, в 2017 г. специалисты исследовали водоемы Приморского, Холмогорского и Онежского районов. В этом году аналогичные работы провели в Няндомском районе. В результате эксперты определили перспективные для аквакультуры водные объекты, по каждому разработали рыбоводно-биологическое обоснование. Двумя РВУ уже заинтересовался бизнес.

Особое внимание власти региона уделяют Онеге. Город имеет статус территории опережающего экономического развития: те, кто решит начать здесь бизнес, могут рассчитывать на дополнительные преференции. Это пониженная ставка страховых взносов (совокупный тариф составит всего 7,6% вместо общедействующих 30%), нулевая ставка налога на прибыль, налога на имущество организаций и земельного налога в течение пяти лет, обратила внимание Ирина Бажанова.

По прогнозам министерства, производство продукции аквакультуры в будущем году по сравнению с результатами 2017 г. должно увеличиться более чем на 30% и по самым консервативным оценкам превысить 150 тонн.

Fishnews