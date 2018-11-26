Новости
Рыбоводное хозяйство в Архангельской области. Фото Северо-Западного теруправления Росрыболовства

В Поморье хотят выращивать больше рыбы

Объемы производства аквакультурной рыбы в Архангельской области увеличились на 10% к уровню 2017 г. и составили порядка 120 тонн в год. Власти региона намерены активно продвигать это направление с помощью субсидий, грантов и научных изысканий.

Об аквакультурных достижениях рассказала министр АПК и торговли области Ирина Бажанова. Государственную стратегию по развитию рыбоводства в регионе реализуют в рамках федеральных и областных целевых программ. Они предусматривают субсидии и гранты для хозяйств.

На эти средства аквафермеры могут возмещать часть затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение корма и рыбопосадочный материал. А также реализовывать инвестиционные проекты (строительство, реконструкцию, модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, приобретение специализированной техники и оборудования).

В 2017 г. на эти цели из федерального и областного бюджетов выделили чуть более 2 млн рублей. В текущем году на поддержку аквакультуры предполагается направить порядка 5 млн рублей. В результате такой политики с начала 2018 г. число рыбоводческих хозяйств в регионе увеличилось с пяти до восьми, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства области.

Также из областного бюджета выделяются средства на исследования по рыбоводным участкам. Так, в 2017 г. специалисты исследовали водоемы Приморского, Холмогорского и Онежского районов. В этом году аналогичные работы провели в Няндомском районе. В результате эксперты определили перспективные для аквакультуры водные объекты, по каждому разработали рыбоводно-биологическое обоснование. Двумя РВУ уже заинтересовался бизнес.

Особое внимание власти региона уделяют Онеге. Город имеет статус территории опережающего экономического развития: те, кто решит начать здесь бизнес, могут рассчитывать на дополнительные преференции. Это пониженная ставка страховых взносов (совокупный тариф составит всего 7,6% вместо общедействующих 30%), нулевая ставка налога на прибыль, налога на имущество организаций и земельного налога в течение пяти лет, обратила внимание Ирина Бажанова.

По прогнозам министерства, производство продукции аквакультуры в будущем году по сравнению с результатами 2017 г. должно увеличиться более чем на 30% и по самым консервативным оценкам превысить 150 тонн.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Президент компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий ХАНАШ

Президент компании Crustaceos del Sur S.A.

Виталий ХАНАШ

Там, где работает закон, бизнес защищен

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

На ДВНПС обсудили горячие темы

Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

Вице-президент Teknotherm US

Владимир СУХАРЕВ

Teknotherm: автоматика холода

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Олег ПОПОВ

Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Все материалы

Крупным планом

Добыча цист артемии с воды

Артемия по бросовой цене

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.