26 ноября 2018 года

На Цимлянском водохранилище предложили промышленные квоты

На аукцион выставлены доли квот для промышленного рыболовства в Цимлянском водохранилище в пределах Волгоградской области. Заявки принимаются до 25 декабря.

Торги планируется провести 17 января в Ростове-на-Дону. Организатором выступает Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства.

Всего на аукцион выставлено 22 лота. Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбакам предлагают право на добычу леща, судака, толстолобиков, рыбца, плотвы, густеры и раков. Самый дорогой лот - с начальной ценой в 38 тыс. рублей. Это доля квоты добычи судака в размере 5,4%.