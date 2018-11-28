28 ноября 2018 года

Хамсы становится меньше

На 25 ноября рыбаки нашей страны добыли в Азовском и Черном морях почти 25 тыс. тонн азовской хамсы против 36,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Ученые отмечают, что результативность промысла снижается вместе с запасами.

С начала осенней путины освоена только 4 541 тонна хамсы (на отчетную дату прошлого года – 11 182 тонны). При этом скопления характеризуются максимальной плотностью и еще не обловлены флотом, обратили внимание в Азовском НИИ рыбного хозяйства.

Из Азовского – в Черное

По результатам мониторинга промысла и складывавшихся гидрометеорологических условий ученые сделали ряд выводов. Так, во второй половине сентября и октябре стояла стабильная теплая погода без резких колебаний температуры: вода в Азовском море плавно охлаждалась от +19 до +16°C. Хамса при таких условиях продолжает активно питаться в Азовском море и не стремится мигрировать в Черное.

Как следствие, она не формирует плотных скоплений, рассредоточена в толще воды и рассеяна на значительной акватории. Соответственно с начала осенней путины промысловая обстановка в Азовском море была неблагоприятной. В результате российские рыбаки не могли воспользоваться временем, добавленным на промысел в новой редакции бассейновых правил рыболовства (лов разрешили начать на 16 суток раньше, чем в 2017 г., – с 15 сентября).

В результате, если в прошлом году российские рыбаки взяли первые уловы азовской хамсы в Азовском море 5 октября и в последующие дни объемы добычи быстро нарастали, то в 2018 г. первый и незначительный улов азовской хамсы был добыт только 30 октября. Фактически же промысел в Азовском море начался только в первой декаде ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Охлаждение воды в Азовском море произошло только после мощного затока холодного арктического воздуха с 4 по 9 ноября 2018 г. Эти явления сопровождались штормовым ветром северо-восточного направления.

В результате вода стала быстро охлаждаться и уже к 10 ноября достигла +9°C. Это спровоцировало быструю миграцию азовской хамсы в Черное море. Сразу же после выхода из Керченского пролива рыба попадала в комфортную для нее теплую воду (+16 – +17°C). Теплая черноморская вода сбила миграционный темп азовской хамсы, сильно снизив скорость ее перемещения вдоль черноморского берега.

К 15 ноября температура воды в Керченском проливе снизилась до +6°C, а в Азовском море до +4 — +6°C. При таких условиях азовская хамса не остается в Азовском море. Поэтому ученые считают, что с 12-15 ноября вся азовская хамса вышла в Черное море и новых выходов ее из Азовского моря и Керченского пролива ожидать не следует. Весь имевшийся объем запаса азовской хамсы стал доступен для промысла в Черном море. И результаты промысла полностью отражают состояние сырьевой базы, отметили в институте.

Где скопления

По данным АзНИИРХ, массовую миграцию азовской хамсы через Керченский пролив в Черное море вызвала адвекция холодного арктического воздуха, сопровождавшаяся ветрами северо-восточного направления. Такие метеорологические условия обусловили поворачивание косяков при выходе из Керченского пролива вдоль черноморского побережья Таманского полуострова в сторону кавказского побережья. Такой сценарий развития зимовальной миграции азовской хамсы самый распространенный, отмечается с вероятностью 75-80%.

«Поскольку гидрометеорологических предпосылок для изменения путей миграции азовской хамсы не отмечается, то следует сделать вывод, что промысловая обстановка в зимнюю путину азовской хамсы 2018/2019 года будет складываться только у кавказского побережья, а у крымского будет отсутствовать», – считают в институте.

Вода в Черном море в районе скоплений азовской хамсы по состоянию на 25 ноября остается относительно теплой - около +15°C. При такой температуре хамса мигрирует вдоль берегов достаточно медленно. Так, с 4 по 25 ноября головные скопления переместились вдоль кавказского побережья не более чем на 90 км и стали отмечаться у мыса Малый Утриш. При этом основные скопления остаются в районе Анапы на участках Витязево – Анапа и Сукко – Большой Утриш, сместившись от Керченского пролива всего лишь на 40-50 км за 21 сутки.

Ученые отмечают, что сейчас основная часть скоплений азовской хамсы находится на акватории запретного пространства «Анапская банка». Там, согласно правилам рыболовства, ограничено количество промысловых судов.

Юго-восточней мыса Малый Утриш скопления азовской хамсы не отмечены (по состоянию на 26 ноября).

По данным модуля ЕСИМО, благоприятная температурная обстановка для хамсы в водах Черного моря в ближайшее время сохранится. Однако ветра южного и юго-восточного направления обусловят формирование штормовых условий.

Что ждать рыбакам

Исходя из имеющихся данных, ученые составили сценарий развития путины азовской хамсы в Черном море до конца ноября. Предполагается, что промысловая обстановка существенно ухудшится и 28 ноября на добыче останутся только суда типа СРТМ, СРТМ-К и МРТР. Однако эффективность их лова снизится из-за активизации миграций рыбы, в том числе в вертикальном направлении.

30 ноября ожидается улучшение погодных условий, суда типа ПТР и СЧС смогут выйти на лов. Однако промысловая обстановка будет слабее по сравнению с предштормовой. Часть скоплений азовской хамсы мигрирует на акватории заповедника «Утриш» и запретного района КТК, став недоступной для флота.

По итогам ноября общий вылов азовской хамсы в Азовском и Черном морях с начала осенней путины может выйти на уровень 5,2-5,4 тыс. тонн, полагают в институте.

Предполагается, что начало декабря будет характеризоваться постепенным затуханием промысловой обстановки в районе Анапской банки и частичным перемещением района промысла восточней закрытого пространства КТК.

В течение декабря результативность промысла азовской хамсы будет постепенно снижаться, считают в институте.

Fishnews