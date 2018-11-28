28 ноября 2018 года

Резидент ТОР «Камчатка» беспошлинно оборудует рыбозавод

Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина сможет применять процедуру свободной таможенной зоны. Компания – резидент территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» надлежащим образом обустроила свой участок.

Под процедуру свободной таможенной зоны поместят рыбоперерабатывающее оборудование. Его компания собирается использовать для нового комплекса береговой обработки рыбы в Петропавловске-Камчатском.

Применение процедуры свободной таможенной зоны позволит РК им. Ленина не уплачивать пошлины и налоги на ввезенный товар, рассказали Fishnews в пресс-службе Камчатской таможни. Однако компания сможет использовать это оборудование исключительно на специально оборудованном и обустроенном участке ТОСЭР.

На сегодняшний день по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока инвестиционную деятельность на территории опережающего развития ведут 72 резидента с проектами на общую сумму 30,3 млрд рублей и планами создать около 4,9 тыс. рабочих мест. 16 компаний реализуют инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки морских биоресурсов.

Fishnews