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Заседание корейско-китайской организации по вопросам рыболовства прошло в Канныне (Южная Корея). Фото информагентства Newsis

Корея и Китай обсудили вопросы рыболовства

Южная Корея заявила о сокращении случаев задержания китайских судов, незаконно ведущих промысел в Желтом море. Однако КНР еще должна приложить в этой сфере дополнительные усилия, полагает Сеул.

Заседание корейско-китайской организации по вопросам рыболовства прошло в Канныне (Южная Корея), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию корейской прессы.

Представители Республики Корея на встрече отметили сокращение числа задержаний рыбаков КНР, ведущих незаконный промысел в Желтом море. Если в прошлом году к концу ноября южнокорейские моряки задержали 231 китайское рыболовное судно, то в нынешнем году – 204 судна. Порадовало корейскую сторону и уменьшение количества нападений китайских браконьеров на представителей корейских властей.

Кроме того, корейцы высоко оценили возобновление совместного патрулирования акватории Желтого моря. Сотрудничество в таком формате было приостановлено в сентябре 2016 г., но теперь к совместной охране вод удалось вернуться. С 20 по 26 ноября корабль-контролер «Мугунхва-24» с корейской стороны и «1304» – с китайской сообща патрулировали Желтое море.

В то же время южнокорейские чиновники потребовали от властей КНР усилить контроль за рыболовством, так как до сих пор фиксируются случаи фальсификации китайскими рыбаками промысловых журналов, использование запрещенных орудий лова и другие нарушения. Отмечено, что нужно активизировать борьбу с браконьерством в районе Северной разграничительной линии – не признаваемой КНДР морской границы между двумя Кореями.

Волнует южнокорейскую сторону и ведение китайскими судами промысла в северокорейских водах Японского моря. Еще один болевой вопрос – незаконный лов, который рыбаки КНР осуществляют в южнокорейской исключительной экономической зоне, следуя в воды КНДР и обратно в Китай.

Китайская сторона также отметила позитивные изменения, связанные с сокращением числа нарушений китайскими рыбаками правил промысла. Кроме того, китайские чиновники указали на то, что правительство КНР и местные власти усиливают контроль за рыбаками, в том числе с помощью систем спутникового контроля на судах и значительных штрафов для нарушителей.

Следующая встреча организации, объединяющей представителей МИД двух стран и отраслевых министерств и ведомств, должна пройти в первой половине 2019 г. в Китае.

Fishnews
НазадМетки: КНРбраконьерствокитайкореяправительство
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