29 ноября 2018 года

Очистка Золотого Рога влетит в копеечку

Для комплексной очистки бухты Золотой Рог потребуется примерно 1 млрд рублей и три года. Эти мероприятия планируют включить в федеральную программу «Чистая страна».

Состояние бухты Золотой Рог обсудили на совещании, которое министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин провел в администрации Приморья.

В 2017 г. в крае разработали программу по ликвидации накопленного вреда в бухте. Был заключен контракт на выполнение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ между подведомственными учреждениями Минприроды и Дальневосточным федеральным университетом.

По предварительным оценкам, затраты на комплексную очистку бухты с 2019 по 2022 гг. составят около 1 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. Вопрос финансирования будет решаться за счет включения Золотого Рога в федеральную программу «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«Основные источники загрязнения бухты сегодня – мусор из реки Объяснения, городская ливневая канализация, бытовые стоки, заход судов в акваторию», – рассказал врио руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Дмитрий Кобылкин отметил, что важно поработать над экологической культурой тех, кто участвует в загрязнении бухты, чтобы они четко понимали: так дальше вести себя нельзя, экологические стандарты и нормы должны работать.

«Бухта Золотой Рог – не только лицо Владивостока, но и лицо нашей страны. Экологическое законодательство в этом направлении будет только ужесточаться», – подчеркнул министр.

Fishnews