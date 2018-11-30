Гоняться за уральскими браконьерами станет проще
Инспекторы Нижнеобского территориального управления Росрыболовства получили 9 снегоходов «Варяг», 4 транспортировочных прицепа и 5 автомобилей повышенной проходимости.
Автопарк рыбоохраны обновляют в рамках распоряжения правительства, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского ТУ.
«Новая современная техника поможет инспекторам рыбоохраны добираться в самые труднодоступные места Уральского федерального округа, выявлять и пресекать факты браконьерства», – отметил врио руководителя теруправления Иван Матаев, вручая сотрудникам ключи от автомобилей и снегоходов.
Планируется, что новый транспорт позволит более эффективно бороться с незаконным промыслом водных биоресурсов.
Fishnews