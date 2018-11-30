30 ноября 2018 года

Ирландии не хватает макрели

Евросоюз, Норвегия и Фарерские острова согласовали общий допустимый улов макрели в северо-восточной части Атлантического океана на 2019 г. – 653 438 тонн (-20% к нынешнему уровню). Ирландия опасается, что новое снижение лимита пагубно отразится на ее рыболовстве.

Соглашение об общем допустимом улове макрели планируют подписать в норвежском Бергене. В результате ирландцы смогут добыть лишь 55 314 тонн, пишет портал Donegal Now. Такой лимит означает для рыболовства республики потери примерно в 20 млн евро.

Сокращение квоты продолжается не первый год. Так, в 2017 г. ОДУ макрели для ирландских рыбаков составил 86 429 тонн, а в прошлом году - 69 143 тонны, сообщает корреспондент Fishnews.

Депутат от графства Донегол Пэт Галлахер опасается, что очередное уменьшение лимита приведет к новым потрясениям для ирландских рыболовных сообществ – людям придется отказываться от промысла и искать новую работу. Сильный удар, по мнению парламентария, придется и на предприятия, которые будут перекраивать бюджеты с учетом сокращения квоты, а также неопределенности, вызванной продолжающимися переговорами о Brexit.

Пэт Галлахер также выразил сомнения в верности оценки состояния популяций, которую проводит Международный совет по исследованию моря (ICES, ИКЕС).

Fishnews