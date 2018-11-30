30 ноября 2018 года

Для Куршского залива определили лимиты по лещу и судаку

По итогам заседания смешанной комиссии по рыбному хозяйству Россия и Литва согласовали ОДУ на 2019 г. для судака и леща Куршского залива и определили возможный вылов корюшки.

Очередная сессия российско-литовской смешанной комиссии по рыбному хозяйству прошла 26-28 ноября в Клайпеде. В заседании участвовали представители Росрыболовства, АтлантНИРО, Калининградского филиала Главрыбвода, КГТУ и Калининградского областного союза рыболовецких колхозов.

Участники встречи обменялись информацией об изменениях, произошедших в структурах государственного управления рыбным хозяйством и в отраслевом законодательстве России и Литвы. На сессии обсудили статистику вылова водных биоресурсов в Куршском заливе и озере Виштынецком в 2017-2018 гг., результаты работ по искусственному воспроизводству запасов и дальнейшие планы по развитию этого направления.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, делегации согласовали размер общих допустимых уловов на 2019 г. по основным промысловым видам рыб Куршского залива – судаку и лещу, а также возможный вылов корюшки.

Комиссия также рассмотрела результаты рыбохозяйственных исследований 2018 г. в Куршском заливе и озере Виштынецком и заслушала предложения по обмену специалистами в области контроля, воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры.

Fishnews