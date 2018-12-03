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Протокол заседания подписали врио руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Денис КРЫЛОВ иначальник Управления рыбоохраны провинции Хэйлунцзян Чжоу СЯОБИН. Фото пресс-службы ФАР

Миграции осенней кеты изучат по обе стороны Амура

Участники российско-китайской комиссии по управлению рыбным промыслом в реках Амур и Уссури договорились о более глубоком изучении вопросов миграции и воспроизводства осенней кеты.

Вопросы сотрудничества при управлении рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури обсуждались на заседании комиссии в Харбине с 26 по 30 ноября. Участники встречи обменялись информацией о результатах работы рыбоохраны и научных исследований в 2018 г., подвели итоги совместных мероприятий по выпуску молоди водных биоресурсов и контролю, а также обсудили планы на следующий год.

Представители России и Китая отметили, что рациональное использование и охрана живых водных ресурсов, а также воспроизводство осетровых и кеты имеет большое значение для сохранения запасов этих видов рыб на Амуре и в Уссури.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, особое внимание было уделено проблемам подхода осенней кеты в приграничные воды. По итогам дискуссии делегации договорились более глубоко изучить проблемы миграций кеты и ее возврата и обменяться полученными результатами на ближайшем заседании смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Решено, что в дальнейшем Россия и Китай представят свои предложения по воспроизводству осенней кеты, в том числе по вопросу увеличения выпуска молоди в пограничные воды.

В заседании приняли участие врио руководителя Амурского теруправления Росрыболовства Денис Крылов, начальник Управления рыбоохраны провинции Хэйлунцзян Чжоу Сяобин, представитель Росрыболовства в КНР Сергей Михеев, ученые и сотрудники рыбоохраны России и Китая.

Fishnews

  • Протокол заседания подписали врио руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Денис КРЫЛОВ иначальник Управления рыбоохраны провинции Хэйлунцзян Чжоу СЯОБИН. Фото пресс-службы ФАР
  • Участники российско-китайской комиссии по управлению рыбным промыслом в реках Амур и Уссури провели заседание в Харбине с 26 по 30 ноября. Фото пресс-службы ФАР
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