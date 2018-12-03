03 декабря 2018 года

В Хабаровском крае новый министр природных ресурсов

Министерство природных ресурсов Хабаровского края возглавил Константин Кузнецов. Ведомство занимается в том числе вопросами рыбного хозяйства.

На аппаратном совещании губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил нового министра природных ресурсов. На эту должность назначен Константин Кузнецов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, Константин Кузнецов родился 3 марта 1963 г. в поселке Хинганск Облученского района Еврейской автономной области. Там же он начал свою трудовую деятельность на комбинате «Хинганолово». Далее работал в коммерческих структурах, затем – в Хинганском шахтостроительном управлении. С 1998 г. – председатель Облученского районного комитета по охране окружающей среды, затем – ведущий специалист комитета природных ресурсов ЕАО. С 2002 г. перешел на работу в управление Росприроднадзора по Еврейской автономной области. В 2006 – 2014 гг. занимал различные должности в управлении природных ресурсов аппарата губернатора и правительства ЕАО. С 2014 г. и до назначения в правительство края возглавлял управление Росприроднадзора по Еврейской автономной области.

Напомним, что в ведении министерства природных ресурсов Хабаровского края находятся в том числе и вопросы рыбной отрасли.

Fishnews