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Китайские таможенники проверяют документы. Фото Undercurrent News.

Китай нанес новый удар по рыбной контрабанде

Власти Китайской Народной Республики провели крупную спецоперацию против контрабандистов. Силовики накрыли 16 банд, занимавшихся незаконным ввозом рыбной продукции через Вьетнам.

Сотрудники правоохранительных органов провели рейды по 55 адресам в городах Тяньцзинь и Шанхай, а также в провинциях Хэбэй, Ляонин, Цзянсу, Шаньдун, Гуандун и автономной области Гуанси, пишет портал Undercurrent News.

На местах преступлений изъяли в общей сложности 1320 тонн замороженных рыбы и морепродуктов. Таможенники подозревают, что эти группировки за прошедшие 3 года могли ввезти в страну более 30 тыс. тонн замороженной рыбопродукции на сумму до 1,45 млрд юаней (около 13,87 млрд рублей).

В операции под названием «607» приняли участие 476 полицейских и таможенников, объединенных в 78 тактических групп. По информации таможни, обезвреженные банды занимались криминальным бизнесом с 2015 г. Их представители приобретали партии товара в странах Южной Америки и направляли в соседние с Китаем страны. Оттуда рыба и морепродукты попадали в КНР.

Как сообщает корреспондент Fishnews, китайские власти регулярно задерживают крупные партии рыбной контрабанды. Многие специалисты указывают, что самые большие нелегальные поставки морепродуктов прибывают в КНР из Вьетнама. Ранее глава Китайского альянса по переработке и маркетингу морепродуктов (China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance, CAPPMA) Цхуй Хе заявлял, что в республику контрабандным способом ввозят около 1,6 млн тонн водных биоресурсов в год, в том числе примерно 1 млн тонн поступает из Вьетнама.

Fishnews
НазадМетки: КНРкитайтаможня
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