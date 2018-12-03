03 декабря 2018 года

Дальневосточные заповедники готовятся к Году лосося - 2019

В Хабаровске прошел семинар по правилам организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Специалисты по экологическому просвещению и туризму из 20 заповедников и нацпарков бассейна реки Амур учились созданию и продвижению новых туристических маршрутов.

Обучающий семинар организовали Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с преподавателями кафедры туризма и экологии ВГУЭС, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF. В течение трех дней сотрудники ООПТ изучали современные тенденции развития экотуризма, обменивались опытом, разбирали основные понятия туристической деятельности, погружались в науку организации экологических троп.

Специалисты ООПТ и Амурского филиала WWF России спланировали совместную работу по проведению Международного года лосося — 2019, который стартует в Амурском экорегионе 2 февраля. Предусматривается проведение творческих конкурсов, выставок, семинаров, праздников, сплавов и экспедиций, квестов и марафонов.

Fishnews