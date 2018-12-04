04 декабря 2018 года

Для проблемы заморов предложили решение

В Госдуму внесли законопроект о заморных явлениях. Предполагается, что после принятия поправок бесполезную гибель рыбы можно будет предотвращать ее обловом.

Проект поправок внесло законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщает корреспондент Fishnews, в законе «О рыболовстве…» предлагают прописать понятие заморных явлений (замора) – «массовая гибель водных биологических ресурсов, вызванная изменением гидрологических, гидрохимических показателей в водных объектах рыбохозяйственного значения и/ или их частях».

Предполагается, что меры по предупреждению и ликвидации заморов будет устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Пояснительная записка напоминает о масштабных заморах в разные годы. По мнению авторов документа, существует только один способ предотвратить бесполезную гибель рыбы – организовать ее добычу. Существующая нормативно-правовая база не позволяет реализовать такие уловы.

Авторы законопроекта отмечают, что направили его во все законодательные органы государственной власти субъектов РФ. 48 регионов поддержали инициативу, причем 5 – с предложениями.

Fishnews