04 декабря 2018 года

Трепанговые «пояса» пришлось снять на таможне

На Пограничном посту Уссурийской таможни задержали 13,4 кг сушеного трепанга. Четыре российских туриста, выезжавших в КНР, спрятали деликатес в рюкзак и примотали к талиям.

При устном опросе туристы заявили, что не имеют при себе товаров, запрещенных к вывозу. Однако при досмотре в рюкзаке одного из россиян таможенники обнаружили два прозрачных пакета с трепангом. Еще трое граждан РФ спрятали «морской огурец» под куртками, примотав пакеты скотчем к талиям, сообщили Fishnews в пресс-службе Уссурийской таможни. Нарушители рассказали, что трепанг предназначался для продажи в КНР.

За сокрытие товаров от таможенного контроля возбудили четыре дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Контрабандистам грозит штраф - до трехкратного размера стоимости товара с конфискацией. Товар направили на экспертизу, ведется расследование.

Fishnews