05 декабря 2018 года

На водохранилищах Приамурья приготовили участки для промысла

В Амурской области шесть участков для промышленного рыболовства на Зейском и Бурейском водохранилищах выставлены на конкурс. Заявки принимаются до 29 декабря - дня вскрытия конвертов.

Четыре РВУ площадью от 5,4 тыс. га до 11,9 тыс. га расположены на Зейском водохранилище, два участка площадью 2,8 тыс. га и 5,5 тыс. га – на Бурейском. На Зейском водохранилище рыбакам предлагают осваивать карася, щуку, налима, язя, сома, китайскую косатку-скрипуна. На Бурейском водохранилище победители смогут добывать щуку, налима и язя. РПУ предоставляются на 20 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

По условиям конкурса, критериями оценок станут наличие положительного опыта промышленного рыболовства и рыбопереработки (с повышающими или понижающими коэффициентами в зависимости от удаленности завода от РПУ, а также видов выпускаемой продукции), численность работников у претендентов, а также предложение по плате за участок. Договоры с победителями заключат на 20 лет.

Конкурс организует управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области. Торги пройдут в Благовещенске.

Fishnews