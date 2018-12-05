05 декабря 2018 года

Для защиты рыбных «урожаев» предложат новую меру

Нижнеобское теруправление Росрыболовства рекомендует ввести понятие «производственный рыболовный контроль» чтобы аквафермеры могли эффективнее бороться с похитителями гидробионтов. Поправки собирается инициировать департамент АПК Тюменской области.

Проблему хищения рыбы с участков аквакультуры в Тюменской области обсудили на заседании территориального рыбохозяйственного совета. Особенно остро вопрос стоит в Армизонском, Бердюжском, Казанском и Сладковском муниципальных районах, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

Врио руководителя ТУ Иван Матаев предложил пути решения проблемы. В частности, планируется провести в будущем году операцию «Путина» на рыбоводных участках. Предполагается, что рейды по пресечению незаконного вылова и реализации «урожаев» будут проводить полицейские совместно с сотрудниками рыбоохраны.

Также, по мнению Ивана Матаева, региональный департамент агропромышленного комплекса должен инициировать внесение изменений в федеральный закон о рыболовстве. Глава теруправления предложил ввести понятие «производственный рыболовный контроль» по аналогии с производственным охотничьим контролем.

Предполагается, что после принятия таких поправок работники рыбоводных хозяйств смогут запрашивать у рыбаков-любителей на РВУ удостоверение личности, наличие согласия предприятия на изъятие объектов аквакультуры. Также аквафермеры получат право осматривать вещи рыболовов (в том числе орудия добычи), останавливать и осматривать транспортные средства. За невыполнение законных требований производственного рыболовного инспектора предлагается установить административную ответственность.

Члены совета единогласно поддержали эти предложения.

Fishnews