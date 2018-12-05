05 декабря 2018 года

Осетровые на Каспии останутся под мораторием

Прикаспийские страны договорились продлить запрет на коммерческий вылов осетровых видов рыб на 2019 г. По мнению ученых, восстановление популяций до промыслового уровня займет не одно десятилетие.

Решение о пролонгации запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море приняли представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Договоренности достигли на второй сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами, которая проходила в Баку с 26 по 29 ноября.

В рамках сессии обсуждали общие подходы к борьбе с незаконным промыслом на Каспии. Участники заседания определили формат научного взаимодействия между прикаспийскими странами. В фокусе внимания две программы - научно-технического сотрудничества в области молекулярно-генетического мечения осетровых рыб на рыборазводных заводах и всекаспийской тралово-акустической съемки осетровых рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, российская делегация представила исследования по различным вариантам восстановления популяций осетровых на примере севрюги. Модели показывают, что при самом оптимистичном сценарии для восстановления запасов до уровня, когда можно возобновить промысел, потребуется не менее 13 лет. В связи с этим Россия предложила рассмотреть возможность введения долгосрочного моратория на коммерческий вылов осетровых.

Помимо запрета промысла предлагается разработать совместную программу для прикаспийских государств по восстановлению запасов осетровых. Она должна включать мероприятия по повышению эффективности искусственного воспроизводства и улучшению среды обитания, противодействие браконьерству, а также выполнение на регулярной основе полноценных научных исследований.

Этот подход в целом поддержали другие прикаспийские государства. Следующая сессия комиссии состоится в Иране в 2019 г.

Fishnews