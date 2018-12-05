05 декабря 2018 года

В Китай стало поступать меньше российских уловов

За первое полугодие Россия поставила на китайский рынок 640,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов общей стоимостью в 1,11 млрд долларов, сообщают СМИ. Это на 4,8% и 24,71% соответственно ниже уровня 2017 г.

Всего доля Российской Федерации в рыбном импорте КНР составила 13,86% в денежном выражении, приводит данные портал Seafood Source. Долгое время наша страна оставалась крупнейшим поставщиком уловов в Китай, но теперь ее потеснили страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В общей сложности за первое полугодие эти этраны отправили в Поднебесную 453 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 1,116 млрд долларов (14,5% рыбного импорта республики). А вот экспорт таких товаров из Китая в АСЕАН снизился.

По мнению экспертов Seafood Source, Россия уступила лидерство из-за государственной политики: большие объемы трески и других водных биоресурсов сейчас перерабатываются внутри страны.

Несмотря на торговую войну, поставки в Китай нарастили рыбопромышленники США, сообщает корреспондент Fishnews. На рынок Поднебесной из Соединенных Штатов отправились 254 тыс. тонн рыбы морепродуктов на 852 млн долларов. Это выше прошлогоднего уровня на 30,2% по объемам и на 2,4% по стоимости.

На портале отмечают, что такие показатели демонстрируют постепенное ускорение тенденций, формирующихся последние несколько лет. В частности, КНР увеличивает импорт рыбы и морепродуктов при одновременном замедлении их экспорта. Правительство страны ужесточает правила промысла и экологическое законодательство.

Fishnews