05 декабря 2018 года

Таможенники Владивостока оформляют все больше рыбы

С января по ноябрь Владивостокский таможенный пост оформил 7882 электронных декларации на экспорт рыбо- и морепродукции и 540 - на ее импорт. Общий вес отправленных за рубеж товаров составил более 1,29 млн тонн, ввезенных – почти 13,5 тыс. тонн.

За аналогичный период прошлого года на посту оформили 1,14 млн тонн экспортной и около 10,9 тыс. тонны импортной рыбопродукции, сообщили корреспонденту Fishnews в пресс-службе Владивостокской таможни.

Через Владивостокский таможенный пост (Центр электронного декларирования) оформляется практически 80% грузов, прибывающих морским транспортом в порты ДФО.

Как рассказал и.о. начальника поста Алексей Дульянинов, сегодня ЦЭД, используя технологию «удаленного выпуска», взаимодействует с постами, расположенными в самых крупных морских портах (Владивосток, Восточный, Находка, Корсаков, Магадан, Петропавловск-Камчатский и др.).

«Уникальность нашего поста в том, что мы являемся органом, который занимается исключительно электронным удаленным выпуском, - отметил Алексей Дульянинов. - Декларация может подаваться из любого уголка России. Необходимость физического присутствия декларанта или участника ВЭД полностью отсутствует».

По словам главы поста, средний срок «выпуска» товара составляет примерно 4 часа. Декларации на экспорт выпускаются быстрее, в течение часа-двух, на импорт - немного дольше.

С 5 декабря штат поста увеличился на 54 человека - до 173 должностных лиц. Основное количество сотрудников – 157 специалистов - приходится на отдел таможенного оформления и таможенного контроля. Работа организована посменно, чтобы таможенные операции проводились с 8:30 до 20:30 ежедневно без перерывов и выходных.

В таможне подчеркнули, что даже в праздничные дни января Центр электронного декларирования будет работать без перерывов.

Fishnews