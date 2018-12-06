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К 5 декабря российские рыбаки выловили 4,73 млн тонн водных биоресурсов, что на 6,2% выше уровня прошлого года. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия ловит больше

К 5 декабря российские рыбаки выловили 4,73 млн тонн водных биоресурсов, что на 6,2% выше уровня прошлого года. В плюсе уловы на Дальнем Востоке, Северном и Западном бассейнах.

В Дальневосточном бассейне добыли 3,3 млн тонн ВБР, это на 365 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Уловы минтая достигли 1,6 млн тонн, что на 24,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период 2017 г. Трески добыли 115 тыс. тонн, прибавка – 17 тыс. тонн. Тихоокеанских лососей поймано 676 тыс. тонн (+325 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рыбаки Северного бассейна освоили 563 тыс. тонн, превысив уровень прошлого года на 29 тыс. тонн. Рост уловов связывают с увеличением добычи мойвы – ее поймали 66 тыс. тонн. Вылов трески – 33 тыс. тонн – снизился на 41 тыс. тонн к показателю на отчетную дату 2017 г. Пикши добыто 86 тыс. тонн (-11 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы составили 71 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 2,7 тыс. тонн. Увеличился вылов как шпрота – добыто 36,6 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн), так и балтийской сельди – 21,55 тыс. тонн (+1,34 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне объем добычи снизился на 16,3 тыс. тонн по сравнению с результатом на отчетную дату 2017 г. и составил 64 тыс. тонн. Хамсы выловили 29 тыс. тонн, что на 13 тыс. тонн ниже прошлогоднего уровня, шпрота – 13,7 тыс. тонн (-1 тыс. тонн). Промысел тюльки принес 3,43 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период 2017 г.

Рыбаки Волжско-Каспийского бассейна добыли 55 тыс. тонн ВБР, что на 8,2 тыс. тонн ниже прошлогоднего уровня. На промысле мелкого и крупного частика выловили 24 тыс. тонн, это меньше показателя 2017 г. на 5,3 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств освоили 396,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (-51,1 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 260,4 тыс. тонн (-43,2 тыс. тонн).

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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