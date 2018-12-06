06 декабря 2018 года

Озера Тюменской области предложены под аквакультуру

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 14 рыбоводных участков на озерах Тюменской области. Заявки принимаются до 13 февраля.

Участки площадью от 6 га до 121 га расположены на территории Армизонского, Нижнетавдинского, Голышмановского, Викуловского, Ярковского, Казанского, Уватского, Ишимского, Бердюжского муниципальных районов, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что на озерах будет осуществляться пастбищная аквакультура. Стартовые цены заявлены в диапазоне от 48 тыс. рублей до 968 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести в Тюмени 21 февраля. С победителями торгов заключат договоры на 25 лет.

Fishnews