06 декабря 2018 года

Сельские рыбоводы могут рассчитывать на повышение пенсий

С нового года пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживающие в сельской местности, смогут рассчитывать на 25% увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Рыбоводство вошло в этот список сельхозработ.

Изменения в пенсионном обеспечении предусмотрены поправками в ФЗ «О страховых пенсиях», внесенными федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350.

Для реализации изменений утвержден список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми будет устанавливаться повышение размера фиксированной выплаты (постановление правительства от 29 ноября 2018 г. № 1440). А также утверждены правила установления и выплаты такой прибавки к страховой пенсии (постановление правительства от 29 ноября 2018 г. № 1441).

Как сообщает корреспондент Fishnews, на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые проработали не менее 30 лет в растениеводстве и животноводстве, в том числе рыбоводстве. Отдельно постановлением № 1440 предусмотрены наименования профессий, должностей и специальностей в сфере рыбоводства в колхозах, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельхозкооперативах, артелях и других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство.

Утверждены правила исчисления периодов соответствующей работы. Отмечается, что занятость в сельском хозяйстве на территории РСФСР до 1 января 1992 г. будет включаться в соответствующий стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

В стаж работы в сельском хозяйстве будут также засчитываться периоды, когда человек получал пособия по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков и ухода за детьми.

Определен порядок подтверждения стажа работы в сельском хозяйстве.

Повышение фиксированной выплаты будет устанавливаться территориальным органом Пенсионного фонда и выплачиваться одновременно со страховой пенсией.

Утвержденные список и правила будут применяться с 1 января 2019 г.

Fishnews