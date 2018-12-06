06 декабря 2018 года

Зелье из браконьерского трепанга захватили силовики

В поселке Славянка Приморского края пограничники «накрыли» нелегальный цех по переработке трепанга. В антисанитарных условиях «морской огурец» сушили и приготавливали настойку. Рыночная стоимость изъятого составляет 3,25 млн рублей.

Производство разместили на территории частного домовладения в хозяйственной постройке. В нескольких комнатах трепанг варили, сушили и расфасовывали, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

В морозильных камерах правоохранители обнаружили 78 пластиковых литровых банок настойки трепанга на меду. Насколько полезно приготовленное в антисанитарных условиях средство, стоит только догадываться, отметили в погрануправлении.

50 кг уже сушеного «морского огурца» было укрыто среди многочисленных мешков с кормовым овсом – хозяин дома занимается разведением домашнего скота. Он добровольно признался, что имеет и незарегистрированное гладкоствольное ружье 12 калибра. Оружие направили на экспертизу.

В отношении местного жителя возбудили административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ РФ или открытом море»). Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Fishnews