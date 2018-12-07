07 декабря 2018 года

Рыбы Приморья и Хабаровского края станут живыми экспонатами

В Приморском океанариуме появятся 22 новых вида рыб. Сотрудники научно-образовательного комплекса привезли из осенней экспедиции более 200 обитателей Амура, Ханки и Байкала.

«Это наша пятая экспедиция, проводим их мы ранней весной или поздней осенью, так как все вылавливаемые нами виды относятся к холодноводным рыбам, – рассказал главный специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Евгений Кожухов. – Сейчас все привезенные животные проходят карантин. В первую очередь нам нужно эту рыбу раскормить – приглушить охотничий инстинкт, перевести на новый режим питания и научить есть нарезанное филе рыбы. Кормим мы наших обитателей в основном красной рыбой, к которой для некоторых видов добавляем гаммарусов».

Из Хабаровского края привезли две особи тайменя, эта крупная хищная рыба – характерный представитель верховья и притоков Амура. Вид интересен тем, что является самым древним представителем лососевых. Таймень живет до 30 лет, половой зрелости достигает в 16 лет. В экспозиции «Верхний Амур» уже живет одна пятилетняя рыба.

Впервые в экспозиции будет представлена амурская широколобка, сообщили Fishnews в пресс-службе океанариума. Этот бычок ведет малоподвижный донный образ жизни и любит прятаться под камнями.

В реке Алчан выловили нижнеамурского хариуса. В дальневосточных водах большинство рыб имеет неяркую окраску, этот обитатель рек выделяется разноцветной чешуей, а его спинной плавник похож на флаг. Также хищник имеет необычную для речных рыб структуру глаз, которые, как у лягушки, направлены вверх. Он может смотреть не только перед собой, но и следить за тем, что происходит над поверхностью воды. В природе этот представитель лососевых живет в довольно сложных условиях, в местах рек, где вода течет на большой скорости – перекатах, водопадах. Питается упавшими в воду насекомыми.

Также ихтиологи привезли из экспедиции эндемиков реки Амур – владиславию, косатку Бражникова и косатку-крошку, которая вырастает всего до 3-5 см. Этих рыб сложно заметить в дикой природе из-за небольшого размера, но можно будет рассмотреть в экспозиции океанариума.

Fishnews