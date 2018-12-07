07 декабря 2018 года

Вызовы для рыбной отрасли обсудят в Санкт-Петербурге

Проблемы и перспективы развития рыбного промысла, рыбопереработки и судостроения в регионах Северо-Запада рассмотрят на конференции. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 10 декабря.

Конференция торгово-промышленных палат Северо-Запада начнется в ТАСС в 11:00. Участники встречи подведут итоги 2018 г. и обсудят ключевые вызовы рыбопромышленного комплекса в будущем году. К обсуждению приглашены председатель Ассоциации торгово-промышленных палат СЗФО Юрий Васильев, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь Муравьев.

Как сообщили Fishnews организаторы, по видеосвязи в конференции примут участие руководители Торгово-промышленной палаты РФ, торгово-промышленных палат Архангельской и Мурманской областей, а также руководители крупнейших отраслевых компаний Северо-Запада.

Информационный партнер конференции – медиахолдинг Fishnews.

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