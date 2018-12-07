07 декабря 2018 года

Систему маркировки товаров рассчитывают запустить через несколько лет

Единая система маркировки и прослеживаемости товаров должна заработать в России к 2024 г., сообщил вице-премьер Максим Акимов. Решение об обязательной маркировке по конкретным группам товаров нужно принимать на основе целесообразности, подчеркнул он.

Единая система маркировки и прослеживаемости товаров должна помочь бороться с некачественными, поддельными и «серыми» товарами. Предполагается, что она заработает в России к 2024 г. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Система будет иметь государственный статус – у государства будет исключительное право на доступ к данным, программному обеспечению и прочему, сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что без согласия владельца данных никто не сможет ими воспользоваться. «Федеральный орган исполнительной власти, который является заказчиком, будет также определять и глубину доступа к данным. Он выполняет контрафактную, контрольную функцию», - отметил Максим Акимов. Также будет обеспечен недискриминационный доступ к данным, хранящимся в системе, на бесплатной основе, обещают в правительстве.

По словам Максима Акимова, государство понимает, что решения о введении обязательной маркировки по конкретным группам товаров должны приниматься на основе целесообразности. Критерии такой оценки – доля контрафактной продукции, а также риски для здоровья людей, которые приобретают товары.

Напомним, что сейчас на федеральном уровне готовят единую систему прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения. По замыслу властей, защитить рынок от нелегальной продукции должна система маркировки. Со следующего года Правительство РФ наделяется полномочиями утверждать перечень товаров, подлежащих маркированию средствами идентификации. В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров – 21 ноября документ был принят в первом чтении.

Fishnews