Новости
Единая система маркировки и прослеживаемости товаров должна помочь бороться с некачественными, поддельными и «серыми» товарами

Систему маркировки товаров рассчитывают запустить через несколько лет

Единая система маркировки и прослеживаемости товаров должна заработать в России к 2024 г., сообщил вице-премьер Максим Акимов. Решение об обязательной маркировке по конкретным группам товаров нужно принимать на основе целесообразности, подчеркнул он.

Единая система маркировки и прослеживаемости товаров должна помочь бороться с некачественными, поддельными и «серыми» товарами. Предполагается, что она заработает в России к 2024 г. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Система будет иметь государственный статус – у государства будет исключительное право на доступ к данным, программному обеспечению и прочему, сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что без согласия владельца данных никто не сможет ими воспользоваться. «Федеральный орган исполнительной власти, который является заказчиком, будет также определять и глубину доступа к данным. Он выполняет контрафактную, контрольную функцию», - отметил Максим Акимов. Также будет обеспечен недискриминационный доступ к данным, хранящимся в системе, на бесплатной основе, обещают в правительстве.

По словам Максима Акимова, государство понимает, что решения о введении обязательной маркировки по конкретным группам товаров должны приниматься на основе целесообразности. Критерии такой оценки – доля контрафактной продукции, а также риски для здоровья людей, которые приобретают товары.

Напомним, что сейчас на федеральном уровне готовят единую систему прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения. По замыслу властей, защитить рынок от нелегальной продукции должна система маркировки. Со следующего года Правительство РФ наделяется полномочиями утверждать перечень товаров, подлежащих маркированию средствами идентификации. В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров – 21 ноября документ был принят в первом чтении.

Fishnews
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

Владимир ГАЛИЦЫН

Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Марикультура онлайн: как это работает

Президент компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий ХАНАШ

Президент компании Crustaceos del Sur S.A.

Виталий ХАНАШ

Там, где работает закон, бизнес защищен

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

На ДВНПС обсудили горячие темы

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Все материалы

Крупным планом

Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

Fishery Strategy Consulting (FSC) – первая в России консалтинговая компания, специализирующейся на рыбной отрасли

В погоне за изменчивым рынком

Добыча цист артемии с воды

Артемия по бросовой цене

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.