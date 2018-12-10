10 декабря 2018 года

На юге Приморья растут запасы промысловых моллюсков

В заливе Петра Великого снижается численность черного морского ежа, зато растут популяции спизулы, устрицы, японского гребешка и мактры. Такой вывод сделали специалисты ТИНРО-Центра по результатам обследования запасов промысловых беспозвоночных в этой акватории.

Исследования прошли в октябре-ноябре, специалисты использовали НИС «Убежденный». В результате водолазной съемки определены 108 видов беспозвоночных и макрофитов, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

Начальник рейса, научный сотрудник института Дмитрий Соколенко отметил, что по сравнению с 2013 – 2015 гг. снизилась численность черного морского ежа по всему заливу Петра Великого, особенно заметно это явление в районе полуострова Гамова и в восточной части акватории. Зато выросла средняя плотность и биомасса в поселениях серого морского ежа на всех исследованных акваториях, особенно в восточной части залива.

Время проведения съемки было максимально благоприятным для учета дальневосточного трепанга, отметил Дмитрий Соколенко. Трепанг встречался повсеместно, однако его численность по-прежнему остается на низком уровне.

«В бухте Рейд Паллада сейчас восстанавливаются запасы спизулы, пострадавшие при прохождении тайфуна в 2015 году, – рассказал ученый. – Восстановление происходит как за счет молоди, так и за счет взрослых особей, мигрировавших на опустошенные площади дна с приглубых участков».

Специалисты также отметили расширение площадей поселения и рост численности тепловодных двустворчатых моллюсков – устрицы, японского гребешка и мактры.

Особый интерес вызвали результаты мониторинга в районе портов Находка и Врангеля, где расположено несколько активно действующих углепогрузочных терминалов. Ученые провели обследования на глубинах до 20 м и сравнили результаты с данными 2013 – 2015 гг. на акваториях, находящихся за пределами границ портов. Оказалось, что биомасса поселений донных беспозвоночных за этот период выросла, таким образом, негативного влияния не обнаружено. Ученые объясняют это в первую очередь незначительностью переноса угольной пыли из-за розы ветров.

Fishnews