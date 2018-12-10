10 декабря 2018 года

Рыбаков приглашают за «неодуемыми» объектами

Теруправления Росрыболовства принимают заявки от пользователей для ведения промысла в 2019 г. по видам водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

С 1 декабря юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать заявление и другие документы, необходимые для заключения договоров пользования неквотируемыми объектами лова в 2019 г., в территориальные органы Росрыболовства.

Заявки принимаются на ведение промысла во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, а также в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Аналогичные условия распространяются на катадромные и трансграничные виды рыб.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, перечень неодуемых видов водных биоресурсов для всех бассейнов и регионов определен в приложении к приказу от 30 ноября 2018 г. № 700 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 на 2019 г.».

В ведомстве уточнили, что для рыболовства во внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) пользователи должны подавать заявления в органы исполнительной власти субъектов РФ.

Fishnews