10 декабря 2018 года

Соединенные Штаты распределили квоты для Берингова моря и залива Аляска

В США распределили квоты для восточной части Берингова моря и залива Аляска на 2019 г. В заливе Аляска ОДУ минтая сократили на 25 тыс. тонн, в восточной части Берингова моря – увеличили на 33 тыс. тонн.

Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана (NPFMC) снизил допустимый улов минтая в заливе Аляска на 25 тыс. тонн. Таким образом, в 2019 г. квота на добычу этого биоресурса в заливе составит всего 141,2 тыс. тонн. Хотя годом ранее лимит составлял 166,2 тыс. тонн, пишет портал Undercurrent News.

NPFMC также сократил квоту на вылов в заливе Аляска тихоокеанской трески – с 13,1 до 12,4 тыс. тонн, и незначительно увеличил разрешенные объемы добычи угольной рыбы – до 11,6 тыс. тонн.

Немного ранее совет выполнил рекомендацию консультативной группы по увеличению на следующий год ОДУ минтая в восточной части Берингова моря до 1 млн 378 тыс. тонн (+33 тыс. тонн). В акватории Алеутских островов объемы допустимого улова этого объекта останутся на прежнем уровне – 19 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Для тихоокеанской трески квоту в восточной части Берингова моря, напротив, сократили до 181 тыс. тонн (-7 тыс. тонн). Для желтоперой камбалы ОДУ останется на уровне 2018 г. – 154 тыс. тонн.

Fishnews