11 декабря 2018 года

На Камчатке оценят административное давление на бизнес

Камчатским предпринимателям предлагают пройти анкетирование и дать свою оценку состоянию конкуренции и давления на бизнес. Опрос проводит агентство инвестиций и предпринимательства края.

Ежегодный мониторинг необходим для того, чтобы учесть мнение предпринимателей Камчатки при формировании политики в области развития экономики края и создания благоприятных условий для ведения бизнеса, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. В анкетировании могут принять участие представители бизнеса, работающие в рыбной отрасли.

«Значительные успехи в регуляторной среде уже достигнуты – в 2,5 раза сокращены сроки получения разрешения на строительство (с 257 дней в 2014 г. до 102 дней к концу 2017 г.), почти в 5 раз сокращены сроки подключения к электросетям (с 373 дней в 2014 г. до 78 дней в 2018 г.). Многие государственные услуги переведены в электронный вид, в крае создан центр оказания услуг для бизнеса. Вместе с тем мы понимаем, что предстоит еще многое поменять, и в этом мы будем опираться как раз на мнение предпринимателей Камчатки», – рассказали в агентстве инвестиций и предпринимательства.

Предприниматели могут принять участие в опросе, перейдя по ссылке на сайт агентства.

Fishnews